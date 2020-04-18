Дубликат прав — это точная копия водительских прав полученная водителем в ГИБДД, такие права имеют идентичные данные с оригиналом такие как: серийный номер, дату выдачи, фамилия, имя, отчество и все остальные.
В каких случаях может потребоваться купить дубликат прав
- Дубликат при лишении
Основным клиентом в покупке дубликата прав являются люди которых по каким либо причина лишили водительского удостоверения. Сделать дубликат водительского удостоверения им требуется для предъявления на работе, в организацию с которыми они сотрудничают. Из казалось бы безвыходной ситуации связанной с потерей работы или же потерей клиентов в своей деятельности поможет изготовление дубликата прав.
- Дубликат при утере
Если у Вас нет возможности прийти в ГАИ и самостоятельно произвести замену водительских прав по утере либо же краже, либо же нужна точная копия тех прав что у вас были, а не замена с другим серийным номером и датой выдачи которые вы получите в МРЭО, тогда смело обращайтесь в нашу компанию.
- Дубликат прав с изменениями
Так же наша компания готова оформить дубликат прав с изменениями, то есть сделать любые правки, изменить категории, дату выдачи или какую либо другую информацию в водительском удостоверении. Это может потребоваться в случае если вам срочно нужно открыть категорию в водительских прав, но обучаться и сдавать экзамены совершенно нет ни времени ни денег и тем более сил. Обычно за основу берется вся та информация которая уже есть в правах и туда вписывается просто категория. База ГАИ не совершенна и там постоянно встречаются ошибки так что даже при проверках такой документ не будет выявлен как незаконный.
- Цена 14000 руб.
- Аванс 1000 руб.
- Оформление от 24 до 48 часов
- Бланк ГОСЗНАК
- Подбор донора входит в стоимость
- Доставка до двери по все территории РФ
- Отправка в другие страны
- Цена не зависит от категорий
Квалифицированные специалисты имеющие большой опыт помощи в разрешении всевозможных проблем помогут сделать правильное решение в сложившейся ситуации. Если вы не уверены что нужно именно для Вас, оставьте заявку и ближайшее время получите звонок от профессионала который проконсультирует и подскажет как поступить в той или иной ситуации.
Вы можете быть уверены в том что заказав дубликат прав, вы получите 100% бланк Гознака, в котором будут все степени защиты что и при получении в ГАИ. Иными словами вы получаете документ к которому и у сотрудников дорожно постовой службы не возникнет вопросов !