Купить права на гидроцикл

Наша компания занимается оформлением прав на гидроцикл под ключ, это значит что клиенту не придется бегать по всевозможным инстанциям и получать справки, не придется учиться на курсах и самостоятельно сдавать экзамены в государственной инспекции по маломерным судам, прохождение до получения готового документа мы берем на себя.

Этапы оформления прав на гидроцикл

Медицинская справка. Для получения медицинской справки можно обратиться в поликлинику либо медицинский центр, стоимость прохождения в которой от 3000 рублей. Перед прохождением комиссии необходимо получить справки из наркологического и психиатрического диспансера.

Обучающий центр. Стоимость прохождения подобных курсов подготовки сильно разнится в зависимости от школы и начинается от 10.000 рублей. Обязательными будут теоретическая и практическая части обучения, где расскажут о путях плавания, их правилам, объяснят устройство судов и обучат правильному управлению гидроциклом. Срок обучения от полутора месяцев.

Прохождение экзаменов в ГИМС. Теоретическая часть сдается по билетам, где необходимо ответить на ряд вопросов об устройстве судна, правилах района плавания и т.д. На практике необходимо показать умение выполнять упражнения, которым обучали в центре судоводителей. Обычно после демонстрации навыков сотрудник ГИМС задает ряд дополнительных вопросов.

Получение удостоверения. Выдается готовый документ в течение недели после прохождения экзамена.

ПРАВА НА ГИДРОЦИКЛ ДЕЛАЮТСЯ НА БЛАНКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗЦА И ИМЕЮТ СИЛУ ВО ВСЕХ СТРАНАХ МИРА

Сделать права на гидроцикл через нас

Стоимость оформления 12000 руб.

Срок получения до 3-х рабочих дней.

Такие условия для своих клиентов мы предлагаем за счет непосредственно прямых отношений со всеми разрешающими и обучающими инстанциями, что позволяет экономить на обучении и делать приемлемую цену нашим клиентам.

Преимущество заказа у нас: Бланк ГОСЗНАК Оформление от 24 до 48 часов Стоимость 12000 руб. в не зависимости от категорий Аванс 1000 руб. Оформляем любые пути и категории Доставка до двери по всей территории РФ Отправка в другие страны

Оформляя документ через нашу организацию, клиент может быть уверен что он получит полностью официальные законные права на квадроцикл, которые пройдут любую проверку.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Позвонив или оставив заявку на сайте, специалисты расскажут более подробно обо всех моментах по покупке прав на гидроцикл, расскажет какие отличия по районам плавания бывают и что подойдет именно для Вас.